ASSELIN, Hector



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mai 2018, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Hector Asselin, fils de feu madame Germaine Savard et de feu monsieur Émile Asselin. Il était originaire de St-Tites-des-Caps.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 12h à 14h.L'inhumation suivra ensuite au cimetière de St-Tite-des-Caps. Il laisse dans le deuil son fils Claude (Annie Marcheterre). Il était le frère de: Antoinette (feu René Duchesne), feu Fernande, Roger (Marie-Lourde Lavoie) et André (feu Claudette Gagnon). Il laisse également dans le deuil la mère de son fils, Marie-Reine Gosselin, son ex-conjointe Marlène Gosselin ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur professionnalisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.