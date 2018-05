DROUIN, Léo



À son domicile, le 28 avril 2018, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédé M. Léo Drouin, époux de Mme Adrienne Audet. Il demeurait à Scott. La famille vous accueillera:pour recevoir les condoléances, samedi le 19 mai 2018 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Adrienne, ses enfants: Francine (Christian Béchard), Nicole (Claude Tremblay) et Yves (Cathy Pouliot). Ses petits- enfants: Laurent Béchard (Julie Gendron), Maxime Béchard (Stéphanie Huet), Catherine Tremblay (William Simard), Isabelle Tremblay (Gabriel Breton) et Caroline Tremblay. Ses arrière-petits- enfants: Alexandre, Samuel et Élie Béchard. Ses sœurs et frères: feu Jean- Marie (feu Judith Rhéaume), feu Jeanne (feu Georges Beaudoin), feu Gérard (Lucille Beaudin), feu Émile (feu Blanche Charbonneau), feu Marcel (feu Cécile Morin), feu Rosaire (feu Florence Rhéaume), feu Philippe (Rolande Brunet), feu Robert (feu Rolande Frappier), feu Roland (Rose-Alice Simard), feu Arthur (Ginette Savoie) et Gilberte (Jean-Paul Poulin). Ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Lucille (feu François Leclerc), feu Thérèse (Philippe Dumont), feu Camille (feu Clément Veer), feu Jacques (feu Thérèse Sauvageau), feu Aline (feu Louis Martel), feu Monique (feu Raymond Guillemette), feu Rita (Jacques Morin), feu François (Marguerite Blaquière), feu Marcel (Marie-Jeanne Carter), Paul et Christine (Denis Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Yvan Mathieu ainsi que le personnel du CLSC de Sainte-Marie, pour les bons soins reçus. Un merci spécial à Christian, qui a pris soin de son beau-père jour et nuit afin de lui permettre de terminer sa vie dans sa maison. Dons suggérés: Fondation québécoise du cancer: https://fqc.qc.ca/ , Fondation Le Crépuscule: http://www.fondationlecrepuscule.com/home/faire-un-don