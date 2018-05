De Montréal à Vegas

Après avoir dansé aux côtés de Marie-Mai, Kelly Clarkson et Cee-Lo Green, Janick Arseneau s’apprête à rejoindre Jennifer Lopez sur la scène des Billboard Music Awards, à Las Vegas, ce dimanche.

Il y a maintenant plus de deux ans que Janick Arseneau danse aux côtés de Jennifer Lopez. Peu de temps après avoir quitté Montréal pour Los Angeles, la danseuse a été recrutée pour le spectacle All I Have, présenté au Casino Planet Hollywood de Las Vegas depuis janvier 2016.

Une expérience aussi exigeante que formatrice pour Janick Arseneau.

« Jennifer Lopez exige la perfection, rien de moins. Mais c’est ce qui nous pousse à être meilleurs. Et ça nous donne beaucoup de crédibilité comme danseurs », souligne la danseuse, originaire du Nouveau-Brunswick.

Deux nouveaux vidéoclips

Depuis, Janick Arseneau se produit régulièrement aux côtés de Jennifer Lopez lors de ses différentes prestations. Le mois dernier, la chanteuse a fait appel à la danseuse pour son vidéoclip accompagnant sa chanson El Anillo. La vidéo, mise en ligne à la fin du mois dernier, affiche aujourd’hui près de 50 millions de vues.

« C’est fou ! Le tournage a été assez brutal. On devait danser dans l’eau avec des habits de métal qui devaient peser une trentaine de livres. On a fini la journée fières, mais avec des bleus sur le corps », rigole la danseuse.

On pourra également la voir dans le prochain clip de Jennifer Lopez, soit Dinero, sa collaboration avec la rappeuse américaine Cardi B, attendu incessamment. Ces tournages, en plus des spectacles et répétitions, ont permis à Janick Arseneau de découvrir la femme derrière la star. Son constat ? Jennifer Lopez est une femme étonnamment accessible.

« C’est une femme très travaillante et toujours occupée, mais très facile d’approche. C’est impressionnant de découvrir le côté humain en la voyant avec Alex Rodriguez ou avec ses enfants. Elle est vraiment une bonne maman », remarque Janick Arseneau.

Bientôt avec Janet Jackson ?

Alors que son contrat avec l’équipe de Jennifer Lopez se terminera à l’automne, Janick Arseneau compte bien tenter de poursuivre sa carrière auprès des grandes stars internationales. Elle a récemment auditionné pour faire partie des nouveaux spectacles de Janet Jackson.