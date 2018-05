VEILLEUX, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 mars 2018, à l'âge de 53 ans et 7 mois est décédée madame Lise Veilleux. Fille de madame Liliette Pelletier et de feu monsieur Jean-Claude Veilleux. Elle demeurait à Saint-Adalbert de L'Islet. Elle laisse dans le deuil outre sa mère Liliette, sa sœur Johanne et son frère René. Sont également affectés par son départ de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour leur présence et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHUQ de l'Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h. Les cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire