LÉPINE, Carolle Dussault



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mai 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Carolle Dussault, épouse de monsieur Michel Lépine, fille de feu Maurice Dussault et de feu Alphonsine Drapeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel Lépine; ses enfants: Steeve Lépine (Carolyne Matte), Claudia Lépine (Frédéric Leclerc) et Lynda Lépine (Guy Lévesque); ses petits-enfants: Dave Lévesque (Jessica Plamondon), Félix Leclerc (Gabrielle Bonneau) et Béatrice Leclerc; ses frères et sœurs: Denise Dussault (feu Gaston Blouin), Serge Dussault (Linda Fortier), feu Gilles Dussault (Monique Daigle), feu Daniel Dussault (Florence Gagnon) et Jean-Yves Dussault (Sylvie Beaulieu); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jacques Lépine (Jesabel Cortes), Daniel Lépine (Denise Petitclerc) et Claude Lépine (Sylvie Boivin); oncle et tante, Jean-Claude Marois (Denise Laberge) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parent et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour le support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation en Cœur, 2828, boulevard Laurier, Québec, G1V 0B9, Tél : 418-654-2270.