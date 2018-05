BOUCHER, Normand



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 mai 2018, à l'âge de 76 ans et 8 mois, est décédé monsieur Normand Boucher, époux de madame Lise Bilodeau, fils de feu madame Yvette Rivard et de feu monsieur Joseph-Charles Boucher. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Nathalie (Marco Boulet). Il était le frère de feu Rosaire (Lucille Bargonné), Georgette (Marcel Bégin), feu Jacques, feu Jacqueline, Huguette (André Paré), Jeannine, feu Bertrand, Nicole (feu Gilles Grondin), feu Jean-Guy (feu Lucie Lachance), Denise, Richard (feu Micheline Dubé, Charlotte Tremblay), Jocelyn (Linda Samson). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau: Nicole, France et Richard (Sylvie-Anne Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 13h45.La mise en terre des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.