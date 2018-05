LÉGARÉ, Laurette Martel



Au Centre Intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Pavillon Les Escoumins, le 13 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Laurette Martel, épouse de feu monsieur Robert Légaré. Elle demeurait à La Résidence Le Boisé sur Mer de Les Escoumins. Le salon ouvrira ses portes à Portneuf-sur-Mer, le samedi 19 mai 2018, jour des funérailles, à compter de 13 h.et de là au columbarium de la Coopérative funéraire. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Andrée (Claude Laberge), Martin (Louise Bouchard) et Katia (Dany Deschênes); ses petits- enfants: Daniel (Mélissa), Roxanne (Jonathan), Patrick (Isabelle) et Samuel (Sonia); ses arrière-petits-enfants: Océane, Robert, Camille et Rose ainsi que ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au Dr Annie Bernard et à la Résidence Le Boisé sur Mer pour leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation du Centre de Santé des Nord-Côtiers, 4, rue de l'Hôpital, C.P. 3007, Les Escoumins, Qc G0T 1K0 www.fondationcsnc.org. La direction des funérailles a été confiée à