THIBAULT, Jean-Louis



À l'I.U.C.P.Q., le 11 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Thibault, époux de dame Nysette Leclerc, fils de feu monsieur Wilfrid Thibault et de feu Evelina Houle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Pierre Couture), Richard (Johanne Binet) et Nicole (Michel Lalancette); ses petits-enfants: David et Dominic Couture, Caroline et Pierre-Philippe Thibault (Nathalie Bergeron-Demers), Véronique (Dean Wegman), Marie-Eve et Simon-Samuel Lalancette (Marie-Pier Otis); ses arrière-petits-enfants: Alicia, Jasmine, Maxence, Elliot, Florence, Emrick, Carson et Blaze. Il était le frère de: feu Bertrand (Carmen Cinq-Mars) et Georgette (feu Gaston Beaudet); le beau-frère de: feu Claude (feu Thérèse Lavoie), feu Jean-Marc (feu Gisèle Vaillancourt), feu Monique (feu Renée Laplante), feu Ghislain, Roberte (feu Guy Lévesque), feu Denise (feu Guy Leclerc) et Marthe (feu Égide Laprise). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8 tél. : 418-682-6387.