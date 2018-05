PARENT, Jean-Charles



Est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 13 mai 2018, à l'âge de 76 ans et 3 mois, M. Jean-Charles Parent, fils de feu Alcide Parent et de feu dame Yvonne Mathieu. Il était natif de Québec mais demeurait à Chicoutimi depuis plus de 45 ans. La famille accueillera les parents et amis à laLes heures d'accueil sont le vendredi 25 mai 2018 de 19h à 22h. Samedi 26 mai 2018 le salon ouvrira à compter de 9h.Les cendres seront inhumées au cimetière St-Grégoire de Montmorency ultérieurement. Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Micheline, Jacques (Juliette Labbé); Francine (André Hamel), Denise (Winston McQuilkin), sa nièce Chantal Boucher (Janick Thériault) et leurs enfants Anthony Boucher-Côté et Noémie Thériault; son neveu Éric Parent (Birgit Seis); ses tantes Julienne Mathieu (feu Sosthènes Picard), Annette Bédard (feu Camille Mathieu); Céline Mathieu (Maurice Boutet), ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et amis. Il laisse également dans le deuil plusieurs amis significatifs et précieux. Un merci tout spécial au personnel soignant du Centre hospitalier de Chicoutimi qui a été d'une gentillesse et d'un soutien constant envers notre frère Jean-Charles ainsi que le personnel du CLSC de Chicoutimi pour le soutien à domicile. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole de Palli-Aide sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour démontrer votre soutien à la famille de M. Jean- Charles et partager un souvenir, visitez notre site: www.graveletfilschicoutimi.com