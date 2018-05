TREMBLAY, Hercule



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mai 2018, à l'âge de 97 ans, est décédé, monsieur Hercule Tremblay, époux de dame Lise Durand, feu dame Jeanne D'Arc Turgeon en secondes noces et feu dame Irène Boily en premières noces. Il était le fils de feu monsieur Nérée Tremblay et de feu dame Laura Bouchard. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité, 1h30 avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desOutre son épouse Lise, il laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles: Jean-Guy (Suzanne Morency), Yvon (Nicole Mathen), Normand (Gaétane Tremblay), Hugues (Marie-Ange Tremblay) et il était le père de feu Doris; ses petits-enfants: Mathieu, Marie-Claude, Sébastien, Nicolas, Maxime, Francis; ses huit arrière-petits-enfants et un futur petit-fils; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Durand: Fernand, Edith (Noëlla Vignola), feu Robert (Céline Plantes), feu Diane (Roger Montmigny). Il était le frère de feu Bertha (feu Lazarre Martel), feu Florida (feu Joseph Mailloux), feu Adrienne (feu Bernard Simard), feu Rose-Aimée (feu Roger Turgeon), feu Laurentienne (feu Léonce Dufour), feu Jeannine, feu Gilberte (feu Anatole St-Gelais), feu Lionel (feu Angelina Mailloux), feu François (feu Rose-Alma Lemieux) et il était le beau-frère de feu Paul-Émile, feu Charles-Édouard, feu Colette (feu Jean Lepage). Il laisse aussi ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Turgeon et Boily. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2725, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy (Qc), G1V 4G5 656-4638http://www.fondation-iucpq.org/