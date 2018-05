Hitman: Definitive Edition est disponible dès maintenant

Warner Bros. Interactive Entertainment a annoncé mardi la sortie de Hitman: Definitive Edition en magasins. Le disque rassemble l’essentiel de Hitman pour les plus grands fans de la série, ou pour les gamers qui n’ont pas encore eu la chance d’y jouer.

Courtoisie

Dans cette édition spéciale, vous trouverez tous les épisodes du jeu de base, des missions additionnelles de la version GOTY, les améliorations Xbox One X et PS4 Pro, des missions de plus, des objets de plus, etc.

Courtoisie

Warner Bros. Interactive Entertainment explique que certains de ces contenus ne sont pas sur le disque en question, mais doivent être téléchargés. Il faudra prévoir 12 à 24 go de trucs téléchargeables, alors il y a du stock!

Pour savoir où l’acheter, visitez le site www.hitman.com