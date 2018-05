La grande séduction pour attirer un médecin en Gaspésie

MATAPÉDIA | Des citoyens du petit village de Matapédia, en Gaspésie, tentent d’attirer un médecin de famille pour remplacer celui qui prendra bientôt sa retraite en misant sur leurs majestueuses rivières à saumon, leurs activités de plein air et leurs villageois sympathiques.

Cette tentative de séduction n’est pas sans rappeler le film La grande séduction de Jean-François Pouliot et Ken Scott sorti en 2003. Dans le film, un village de la Basse-Côte-Nord tente par tous les moyens d’attirer, puis de séduire un médecin de Montréal.

«C’est un peu ça !», dit en riant le Dr Paul Leblanc, qui, à 82 ans, souhaite prendre sa retraite. «C’est un de mes films préférés. Et ça avait marché», rappelle Sylvie Gallant, la patiente à l’origine d’une publication virale sur les réseaux sociaux.

Photo Courtoisie Paul Leblanc

Selon elle, les patients du Dr Leblanc ne cessaient de déplorer son départ imminent et elle a décidé d’agir.

«Vous en avez marre du trafic, de la ville ? Voici une chance inouïe», a-t-elle écrit, ajoutant qu’il s’agissait d’une «opportunité unique au monde» qui s’offre à un médecin de famille : une clientèle établie et une belle maison qui surplombe deux rivières à saumons, à louer ou à acheter avec la clinique médicale au sous-sol.

Photo Courtoisie Paul Leblanc

1000 patients

«J’ai une clientèle extraordinaire et fantastique. Les gens sont fidèles à ce que le médecin peut leur demander», dit le Dr Paul Leblanc. Il pratique à Matapédia depuis 1966 et s’occupe de patients de cinq villages. Il fait de la visite à domicile dans deux foyers de personnes âgées et suit 1000 patients, dont 450 vulnérables.

Depuis six mois, il a transféré quelques dossiers aux deux médecins qui viennent une fois par semaine au CLSC de Matapédia, mais la région a vraiment besoin d’un médecin pour le remplacer.

Photo Courtoisie Paul Leblanc

«Je suis prêt à vendre la maison qui comprend la clinique ou louer le bureau. Je laisse tous les équipements», a dit Dr Leblanc, ajoutant qu’on comptait trois terrains de golf aux alentours et quatre centres de ski. Sa maison est même située au pied d’une pente de ski.

Photo Courtoisie Paul Leblanc

Si Matapédia réussit à attirer un ou une médecin, comme dans le film La grande séduction, le village entend tout faire pour le garder. «Ah ben c’est sûr. S’il est célibataire, on va le matcher !», a dit, en riant, Sylvie Gallant.