Le vin de la semaine

Bronzinelle 2015, Ch. St-Martin de la Garrigue, Coteaux du Languedoc, France

Prix : 17,85 $

Code SAQ : 10268588

Alcool : 13 %

Sucre : 2,2 g/l

Note : *** $$

L’un de mes premiers amours est de retour! Dominé par la syrah et complété par le carignan, le grenache et le mourvèdre, c’est un rouge généreux et bien typé du Languedoc. Des parfums invitants de fruits noirs, d’eucalyptus, de thym et de violette. Matière nourrie, plutôt grasse avec des tanins étoffés et ce qu’il faut d’acidité. Finale soutenue rappelant justement la garrigue et le poivre. Parfait avec les grillades sur le BBQ. Servir à 15°C.