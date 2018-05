Les Grands Cœurs de Lévis

François Paradis, député caquiste de Lévis, a accepté la présidence d’honneur de la 18e soirée gastronomique des Grands Cœurs de Lévis, au profit de Cœur + AVC, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, qui se tient ce soir, à 17 h, à la Cité Desjardins, au 15e étage, du 150, rue des Commandeurs, à Lévis. Les produits du terroir seront à l’honneur lors de cette soirée au cours de laquelle les chefs de table réserveront plusieurs surprises à leurs invités.

Golf Lévis 2.0

Voici ce à quoi ressemblera (photo) le nouveau pavillon d’accueil du Club de golf de Lévis au printemps de 2019, si tout va bien. Les plans ont été présentés aux actionnaires, aux membres, aux employés et aux amis du Club lors d’une rencontre d’information le 10 mai. L’ancienne bâtisse (qui date de 1963) sera agrandie (une augmentation de la superficie de 2500 pieds carrés tant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol) et modernisée (façade de facture contemporaine). Quant aux espaces d’accueil, une salle de réception polyvalente permettra la tenue d’événements simultanés et augmentera la capacité jusqu’à 300 convives. Le projet est évalué à plus d’un million de dollars. Parmi les autres nouvelles annoncées, cette fois pour la saison 2018 : la remise en état des sentiers asphaltés sur le parcours, l’acquisition d’une toute nouvelle flotte de voiturettes électriques plus ergonomiques, l’embauche du nouveau chef exécutif, Dave Guénard, et le renouvellement pour deux ans de l’entente avec l’équipe de B2golf pour la gestion de la boutique de golf. Le club de golf de Lévis, qui aura 100 ans en 2023, a un nouveau site internet : www.golflevis.com. Sur la photo du bas, de gauche à droite : André Matte et Denis Sirois, respectivement président et vice-président du conseil d’administration et Serge Boucher, directeur général, du Club de Golf Lévis.

Complexe Santé Lévis-Lauzon

Le Groupe Medway a inauguré officiellement, le 8 mai dernier, le Complexe Santé Lévis-Lauzon en compagnie des locataires et des dirigeants de l’immeuble. Ce Complexe Santé Lévis-Lauzon est une initiative des médecins du Groupe de médecine de famille du Centre médical Lévis-Lauzon. Il réunit sous un même toit le Centre médical Lévis-Lauzon (GMF), Nutrisimple, Apnée Équilibre, Medway Services Infirmiers, Lobe Santé Auditive, Psychologie Rive-Sud, CBI Excellence Physio, Familiprix et La Haute Voltige. Sur la photo, Yan Boudreau, président du Groupe Medway et le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Rêve réalisé

Nathalie Godin a réalisé, le 14 avril dernier, son rêve de publier un livre pour aider les gens atteints de douleur chronique à apprivoiser la douleur pour réussir à vivre heureux avec celle-ci. Cette ancienne infirmière auxiliaire de profession, qui a dû cesser son travail à cause de la fibromyalgie, voulait trouver une autre façon d’aider ceux et celles aux prises avec la douleur. Depuis 10 ans déjà, elle offre des pistes de solution par le biais d’ateliers et de conférences et maintenant avec son livre intitulé Se choisir.

Anniversaires

Steve Barakatt (photo), pianiste, compositeur et producteur de réputation internationale, 45 ans... Yvon Godbout ex-chef cuisinier du restaurant La Fenouillère de l’arrondissement Ste-Foy... Tessa Virtue, patineuse artistique canadienne, 29 ans... Tony Parker, joueur de la NBA (San Antonio Spurs), 36 ans... Jordan Knight, chanteur américain, New Kids on the Block, 48 ans... Sugar Ray Leonard, boxeur américain, 62 ans... Pierre Flynn, auteur-compositeur-interprète, 64 ans.

Disparus

Le 17 mai 2017. Chris Cornell (photo), 52 ans, nom mythique de la scène rock des années 90 avec le groupe Soundgarden... 2017. Michael Bliss, 76 ans, historien canadien... 2016. Guy Clark, 74 ans, musicien, chanteur et auteur-compositeur-interprète américain... 2015. Chinx, 31 ans, rappeur américain... 2014. Pierre Bachelet, 88 ans, homme politique français... 2012. Donna Summer, 63 ans, chanteuse disco américaine.