Les services de santé au Québec

Devant le tollé que suscite le système de santé québécois, je sens le besoin de crier sur les toits qu’il est à mes yeux l’un des meilleurs. Quand on est vraiment malade et que les spécialistes requis par notre cas se mettent à la tâche pour nous, c’est un système extra ! Quel que soit leur salaire, les spécialistes qu’on a ici sont efficaces pour nous sauver la vie.

Il serait temps qu’on cesse d’écouter ceux qui chialent à tout vent, car malgré ses lacunes, on a un des meilleurs systèmes au monde. Demandez-le à tous les gens malades qui sont pris en charge. Ils vont vous donner l’heure juste. Le ministre Barrette se démène du mieux qu’il peut avec les contraintes et les budgets. Je tiens ici à remercier tous ceux qui œuvrent dans la région de Thetford et de Sherbrooke pour le réconfort et les bons soins.

Clermont Vachon

Votre déclaration d’amour au ministre de la Santé et aux professionnels qui vous ont soigné a certainement lieu d’être si vous avez eu un bon service. Cela n’exclut pas le droit de quiconque de dénoncer les salaires démesurés accordés aux spécialistes, la mainmise du ministre sur un système qui semble être devenu « sa chose », le manque d’empathie pour certains corps de métier du domaine de la santé ainsi que l’extrême lenteur de réaction du système envers les patients en attente d’être pris en charge.