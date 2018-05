L’oignon d’Alexandre Taillefer

Avertissement : ce billet est certifié non-commandé par Pierre Karl Péladeau.

Alexandre Taillefer a réellement vincent-marissalisé son entrée en politique. Même s’il aime se présenter comme un visionnaire, on constate, depuis une semaine, que sa pensée politique est comme un oignon. On l’épluche, on la découpe, on en observe et entasse les morceaux, pour constater qu’il n’y a aucun centre. Et ça fait même brailler !

Il y a d’abord eu cette sortie à l'effet qu’il rejoignait le Parti libéral pour ses valeurs progressistes. À classer avec le ralliement de Michel Gauthier au Parti conservateur pour son « ouverture au Québec ». À quand Adrien Pouliot à Québec solidaire pour ses positions libertariennes, Jean-François Gosselin à Option Capitale-Nationale pour son appui au troisième lien, et Bill Johnson au Parti québécois pour son opposition à la loi 101 ? Je pourrais aussi me joindre à Justin Trudeau pour son indépendantisme québécois. Et l'association végétalienne saluera au passage les producteurs bovins du Québec.

M. Taillefer en a même rajouté en plaidant qu’il a été réellement convaincu du progressisme de Philippe Couillard quand il a vu que son gouvernement augmentait le salaire minimum de 75 cents plutôt que de 50 cents. C’est ce qu’on appelle un progressisme qui tient sur un 30 sous...

Cette semaine, en entrevue avec Anne-Marie Dussault, il a aussi affirmé avoir peur des positions libertariennes de la Coalition Avenir Québec. Libertarienne, la CAQ ? François Legault et Ron Paul, même combat ? Franchement ! Je suis le premier à m’inquiéter de bon nombre de ses positions et de la présence, en son sein, de gens franchement (et selon moi dangereusement) néolibéraux. Une des bases de la CAQ est effectivement, dans la région de Québec, pas mal portée sur les privatisations et sur les coupures dans les programmes sociaux. Mais ce n’est pas sa seule base, et de conclure que le parti dans son ensemble est libertarien, c’est plus que fort de café. Un parti libertarien aurait-il, comme la CAQ, été contre la vente de Rona à des intérêts étrangers ? Poser la question, c’est y répondre. Et, pour mémoire, c’est le progressiste PLQ qui a pratiqué le laissez-faire et qualifié la transaction de « bénéfique pour le Québec ».

Alexandre Taillefer est un entrepreneur remarquable, que j’ai toujours défendu contre ceux qui l’accusaient de n’être qu’un téteux de subventions, et je considère Téo Taxi comme un beau projet. En politique, c’est une autre paire de manches. Comment se fait-il qu’au Québec, nous attendions toujours que sautent dans l’arène des personnalités issues du monde des affaires, comme de nouveaux messies ? Pourquoi présuppose-t-on que le succès dans l’entreprise privée est nécessairement garant d’une vision générale de la collectivité ? Au XXe siècle, les communistes diffusaient les écrits d’Albert Einstein, qui vantait la grandeur de Lénine et du socialisme. Mais avoir été un géant du monde scientifique fait-il automatiquement de soi un grand penseur politique ?

« Patrick Roy, c’est un grand gardien de but, mais quand il parle de politique c’est un gnochon ! » disait Pierre Falardeau...