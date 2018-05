Machine de Cirque s’envole

Machine de Cirque prend de l’expansion. Dans la foulée du succès de son premier spectacle, qui fêtera bientôt sa 500e représentation au Japon, la troupe de Québec lancera deux nouvelles productions cet été.

Il y aura d’abord Truck Stop : la grande traversée, un spectacle extérieur gratuit et itinérant qui fera le tour du Canada, de Dartmouth à Burnaby, de juin à août.

Comptant sur cinq artistes de cirque, dont quelques diplômés de l’École de cirque de Québec, et un musicien, Truck Stop sera présenté en avant-première à Québec lors du festival Jours de Cirque, à Limoilou, du 8 au 10 juin.

« On va partager la scène avec le G7. Nous sommes confiants que ça va nous apporter du monde », a blagué le directeur artistique Vincent Dubé, bien heureux de promener cette nouvelle production qui pourrait populariser un cirque plus contemporain encore peu diffusé en Amérique.

« Les gens connaissent le Cirque du Soleil et les spectacles pour enfants. Mais pour les spectacles mitoyens, destinés aux adultes, c’est encore un marché émergent. On tourne plus facilement en Europe. »

Le cirque frappé par le plein emploi

En plus de Truck Stop, Machine de Cirque a reçu la commande de monter un spectacle sous chapiteau qui sera présenté en Suisse. C’est sans compter que sa première production homonyme, qui a déjà visité 13 pays, continue sa tournée mondiale. Après l’Amérique et l’Europe, l’Asie est dans sa mire.

Machine de Cirque pense même former une seconde équipe pour ce spectacle.

La croissance vient cependant avec un enjeu qui est le même que dans bien d’autres domaines à l’heure du plein emploi : trouver suffisamment de bons artistes.

« Il y a beaucoup d’activités chez les compagnies de cirque. Alors les meilleurs, on se les arrache. On pourrait dire qu’il y a pénurie de main-d’œuvre à cause des projets de spectacles extérieurs. L’an passé, avec la fête du Canada et le 375e de Montréal, c’était épouvantable », dit Vincent Dubé.