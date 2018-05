Marc-André Fleury et les Golden Knights prennent l’avance

Menés par quelques arrêts fumants de Marc-André Fleury, les Golden Knights de Vegas ont défait les Jets de Winnipeg au compte de 4-2, mercredi, au T-Mobile Arena, lors du troisième match de la finale de l’Association de l’Ouest.

Vegas mène ainsi 2-1 cette confrontation au meilleur de sept rencontres.

En contrôle de la situation au cours des 40 premières minutes, les champions de la section Pacifique s’en sont remis à Fleury au troisième engagement. Le gardien s’est dressé devant des Jets particulièrement menaçants après le deuxième filet de la soirée de Mark Scheifele inscrit à la 18e seconde de la période. Il a notamment frustré l’arrière Tyler Myers qui s’est dirigé seul devant lui, avant de réserver ses plus belles acrobaties à Scheifele pour préserver l’avance des siens. Celui-ci l’a défié avec un tir sur réception et une autre tentative sur le retour, mais Fleury a repoussé le disque en plein déséquilibre.

L’ancien des Penguins de Pittsburgh a résisté jusqu’à la fin, même si Winnipeg a décoché 16 lancers en troisième.

De leur côté, les coéquipiers du Sorelois ont fait le nécessaire avec deux buts consécutifs à la période médiane, réussis par James Neal et Alex Tuch. Neal a d’ailleurs bien fait avec deux points, lui qui avait dû momentanément quitter la patinoire au premier tiers après avoir encaissé un coup de coude à la tête de Dustin Byfuglien.

Encore Marchessault

Auteur d’un doublé au cours de l’affrontement de lundi, Jonathan Marchessault a repris là où il avait laissé durant les premiers instants du match. Il a battu de vitesse le défenseur Jacob Trouba pour s’échapper devant Connor Hellebuyck, qu’il a habilement déjoué du revers à la 35e seconde de jeu. Pour le Québécois, il s’agissait d’un septième filet en séries 2018.

D’ailleurs, le vingt initial a été l’affaire des Knights, qui ont dominé 10-3 au chapitre des lancers. Au retour du vestiaire, ils ont rapidement répliqué à Mark Scheifele, qui avait créé l’égalité avec une déviation devant la cage ennemie. Douze secondes après ce but, Hellebuyck a cafouillé derrière son filet, permettant à Erik Haula de lui soutirer la rondelle et de la remettre à Neal, seul devant un trou béant.

Misant sur leur vitesse, les Knights ont creusé l’écart lorsque Neal a eu tout le temps voulu pour patiner, tirer une fois et contourner le filet pour repérer Tuch, qui a réussi son cinquième but en éliminatoires.

En bref

Marchessault a complété son doublé en projetant la rondelle dans un filet désert.

Le Québécois David Perron a raté la rencontre en raison d’un virus. Maxime Lagacé et non Malcolm Subban agissait comme adjoint de Fleury. Chez les Jets, Nikolaj Ehlers n’a pas joué à cause d’une blessure dont la nature reste non divulguée. Son absence a permis à Jack Roslovic de participer au match.

La quatrième joute de la série aura lieu vendredi soir au Nevada.