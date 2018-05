Ottawa lance un fonds contre les catastrophes naturelles

OTTAWA – Le gouvernement fédéral a lancé jeudi un fonds de 2 milliards $ afin d’aider les collectivités au pays à se protéger contre les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Annoncé dans le budget 2017, le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes appuiera de grands projets coûtant au minimum 20 millions $.

L’argent du fonds sera réparti sur 10 ans et servira à combattre les dangers de sécheresse, d’inondation ou de feux de forêt, en soutenant par exemple des projets de restauration de milieux humides, d’aménagement de digues ou de barrières contre les incendies.

«En investissant dès aujourd’hui pour atténuer ces répercussions, on réalisera des économies en ce qui concerne les coûts de rétablissement futurs et on évitera les défaillances importantes des infrastructures», a indiqué dans un communiqué le ministre de l’Infrastructure, Amarjeet Sohi.

Outre les provinces et les municipalités, le programme est accessible aux organismes à but non lucratif, aux administrations autochtones ainsi qu’aux établissements postsecondaires.

Les entités qui souhaitent soumettre un projet ont jusqu’au 31 juillet prochain pour le faire.