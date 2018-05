Un nouveau traitement contre la migraine approuvé aux États-Unis

L’Agence américaine du médicament (FDA) a approuvé un traitement destiné à prévenir la migraine, qui devrait être disponible d’ici une semaine aux États-Unis, ont annoncé jeudi les groupes pharmaceutiques suisses Novartis et américain Amgen.

Ce traitement, baptisé Aimovig, a été conçu pour être administré par les patients eux-mêmes, une fois par mois à l’aide d’un stylo à injection semblable aux stylos à insuline.

Il s’agit d’une « approche novatrice » et du « premier et unique traitement approuvé par la FDA à être spécifiquement développé pour prévenir les migraines, en bloquant le récepteur de peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP-R) », ont indiqué Novartis et Amgen dans un communiqué.

« Aimovig est le premier traitement de son genre à cibler ce récepteur et a démontré une solide efficacité contre les migraines », a affirmé le PDG de Novartis, Paul Hudson, cité dans le texte.

Aux États-Unis, Aimovig coûtera 575 dollars pour une injection mensuelle de 70 ou 140 mg, soit 6900 dollars par an, selon le communiqué.

Novartis a dit s’attendre à une approbation du traitement dans l’Union européenne dans les mois à venir.