Un si mauvais souvenir de fête des Mères

J’avais toujours pensé être une bonne mère, jusqu’à la fête des Mères de 2017, alors que ma fille ne m’a envoyé aucune carte ni laissé aucun message. J’ai essayé de me faire croire qu’elle avait oublié, mais comment était-ce possible puisqu’elle est elle-même mère ?

Je l’ai donc interrogée sur la raison de son silence. Sa réponse m’a foudroyée. « Tu es à la retraite depuis deux ans, et tu ne viens pas nous voir plus souvent que lorsque tu travaillais. Lors de tes visites, tu repars à peine 24 heures après ton arrivée, même si tu dois faire cinq heures de route pour venir. J’espérais qu’une fois retraitée, tu nous visiterais plus souvent, mais je me rends compte que ça n’arrivera jamais. »

Ouf !!! Quel choc ! J’ai élevé mes quatre enfants presque toute seule. Je me disais que ma tâche étant accomplie, ma retraite m’appartenait et que je pouvais en faire ce que je voulais. Mais il semble que j’ai eu tort. Que je ne pensais qu’à moi dans l’affaire. Par la suite, son conjoint m’a envoyé le message suivant : « Tu as mal dans cette situation, eh bien, dis-toi que ta fille est encore plus triste que toi, car elle aimerait avoir avec sa mère une relation digne de ce nom ! » Depuis ce temps, je pleure, et je voudrais crier ma peine pour que tout le monde l’entende.

Une mère foudroyée en plein cœur

La fête des Mères 2018 a été célébrée le dimanche 13 mai dernier. Peut-être avez-vous posé un geste de rapprochement ? Ce que je vous souhaite. Mais à défaut de l’avoir fait, je prédis que plus vous allez laisser traîner les choses, plus irréversible sera la brisure. Si je me fie au commentaire de votre gendre, l’épaisseur de « non-dit » entre votre fille et vous brouille la relation. Comme il n’y a rien de pire que de laisser les douleurs grossir dans le silence et prendre des proportions hors normes, pourquoi ne pas vite tenter un rapprochement pour crever l’abcès ?

Vous avez votre point de vue et votre fille le sien. Chacune avec sa sensibilité propre, vous ne voyez probablement pas les choses de la même façon. Il va donc falloir mettre toutes les cartes sur la table pour trouver un terrain d’entente. Un lieu où toutes les deux vous allez vous sentir respectée et appréciée par l’autre.