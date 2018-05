Une saison qui promet pour le Dynamo

Après deux ans d’absence, le Dynamo de Québec féminin effectuera ses débuts locaux, demain, en PLSQ. Et si l’on se fie à ses premiers pas à l’étranger il y a une semaine, l’équipe de soccer semi-professionnel devrait rapidement gagner des adeptes.

De 2007 à 2013, c’est l’Amiral qui représentait Québec sur la scène semi-professionnelle féminine, en W-League. Le Dynamo a suivi en 2014 et 2015 avant de disparaître à son tour. En PLSQ cette saison, les grands honneurs seront disputés entre cinq équipes, dans un calendrier de 12 matchs. L’espoir est d’ajouter deux à trois clubs dès l’an prochain et éventuellement former un circuit avec l’Ontario.