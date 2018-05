Voici la Ford Focus que les Canadiens n’auront pas

Le mois dernier, Ford a surpris bien des gens en annonçant qu’elle allait mettre un terme à la vente d’à peu près toutes ses voitures en Amérique du Nord.

Fiesta, Fusion et Taurus seront ainsi rayées de la carte de visite de Ford, qui compte mettre l’emphase sur ses camionnettes et ses véhicules utilitaires sport (VUS). Seule la Mustang survivra au carnage.

Même la Focus, berline compacte bien connue des Québécois, goûtera à la médecine du constructeur américain. Du moins, c’est le cas au Canada.

Aux États-Unis, Ford continuera de proposer une seule variante du modèle, la Focus Active.

Ford Focus Active 2019

Avec une suspension rehaussée de 30 mm et des tours d’ailes en plastique, cette Focus prend des airs de véhicule tout-terrain. Impossible de ne pas établir un lien avec la Volkswagen Golf Alltrack ou même de la Subaru Crosstrek, qui n’est finalement rien d’autre qu’une Impreza haute sur pattes.

Pour le reste, on en sait encore très peu sur les spécifications de la Focus Active, qui sera vendue aux États-Unis au cours des prochains mois au cours des prochains mois.

Dans une entrevue avec la publication The Drive, le responsable des communications chez Ford en Amérique du Nord, Mike Levine, a expliqué que la Focus Active vendue aux États-Unis sera similaire à celle dévoilée pour le marché européen, mais adaptée pour les Américains.

Ford Focus Active 2019

Avec un tel look, on peut s’attendre à ce que les quatre roues motrices soient proposées, mais on ne sait pas si elles seront offertes de série.

Même son de cloche pour la mécanique. Pour l’ensemble du monde, Ford compte proposer quatre motorisations différentes avec sa Focus de nouvelle génération, dont un à trois cylindres et un autre fonctionnant au diesel.

Chose certaine, un véhicule de ce genre offert à bon prix aurait assurément conquis le cœur de certains automobilistes québécois. Peut-être un jour, sait-on jamais...

En attendant, Ford compte plutôt sur des modèles à venir plus gros comme le Ranger, le Bronco et même le petit EcoSport pour continuer d’attirer les consommateurs canadiens dans ses concessions.