Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle télé-réalité de «dating» de l'automne: XOXO

La télévision québécoise accueillera une toute nouvelle télé-réalité où l’amour et le party seront au cœur de l’intrigue.

Intitulée XOXO et diffusée sur les ondes de TVA et Vidéotron, cette nouvelle émission s’annonce comme la «nouvelle ère» de la télé-réalité, avec un concept original jamais vu à la télé, développé par Productions Déferlantes. Chaque semaine, trois conseillers organiseront des événements glamours pour trois équipes de filles célibataires qui aiment le luxe, les sorties et l’extravagance. Durant ces partys mémorables, les candidates essaieront de trouver l’amour avec un grand A parmi 5 gars qui les suivront dans les différentes soirées.

Les conseillers vedettes sont Elisabetta Fantone, Olivier Primeau et Cary Tauben qui en plus d’organiser des partys VIP, seront en compétition pour trouver LE couple gagnant de l’émission.

Les candidates choisies auront la chance de visiter les quatre coins du globe dans le cadre de l’émission et d’accéder à des festivals ultra-courus comme Tomorrowland, Ultra et Coachella. Entre les fêtes, elles vivront dans d'immenses penthouses luxueux. Pour ce qui est du grand prix, le couple gagnant repartira avec la somme de 100 000 $ et un condo à Miami pour un an.

La production invite d’ailleurs les filles célibataires intéressées à participer aux auditions qui commenceront dès le vendredi 25 mai sur la terrasse de l’hôtel William Grey en formule 5 à 7.