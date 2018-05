Zac Bourgeois déjà parmi les grands

Invité en classe junior l’an dernier au Centre Vidéotron pour le premier événement de PBR, Zac Bourgeois récidivera samedi, cette fois dans la cour des grands de son sport. Pourtant, il s’en est fallu de peu pour que le monteur de Saint-Tite ne grimpe plus sur le moindre taureau.

Le 16 juin 2017, Bourgeois subissait une importante commotion cérébrale à Ayer’s Cliff. Le pronostic d’alors n’augurait rien de bon pour le jeune monteur aujourd’hui âgé de 18 ans.

« Je me suis fait carrément dire que c’était terminé, mais je savais dans ma tête qu’il devait y avoir une solution », a-t-il raconté lors d’un entretien au Centre Vidéotron, jeudi.

Le rêve devient réalité

Grâce à la technologie du neurofeedback, une forme d’entraînement du cerveau, Bourgeois a retrouvé la forme. Et même plus ! C’est en quelque sorte un Zac Bourgeois 2.0 doté d’une mentalité ancrée dans le présent qui s’amène à Québec, dans le cadre du Monster Energy Tour de PBR, qui l’opposera à plusieurs membres en règle de l’élite mondiale de son sport.

« Je peux me concentrer 10 fois plus maintenant. Avec un animal de 2000 livres entre les jambes, ce qui se passe, c’est sans retour. Il faut arriver à s’entraîner à être dans le moment présent.

« L’athlète et la personne que je suis maintenant, c’est incomparable à ce que j’étais. Si tu es heureux à 110 %, que tu es dans le moment à 110 % et que tu te donnes à 100 %, tu vas créer ton moment », lance avec assurance le seul cowboy québécois qui sera de la partie.

Puisqu’il a atteint la majorité il y a deux semaines à peine, Bourgeois n’aura plus à contempler ses idoles de jeunesse dans l’antichambre junior. Pour une toute première fois, c’est nez à nez avec eux qu’il tentera de triompher de la bête.

« Le calibre est très différent. Je me retrouve avec le champion du monde de l’an passé [Jess Lockwood] et un triple champion du monde [Silvano Alves]. C’est pas mal le top 20 au monde. J’ai la chance de me faire inviter ici et c’est un rêve qui devient réalité. Dans cette situation de rêve, il faut rester dans le moment plutôt que de partir dans une bulle. Il faut saisir l’occasion », a-t-il réitéré.

« Depuis que je suis jeune, je regarde ces gars-là à la télévision et je m’imagine là. Enfin, je peux débuter à Québec, dans le tout premier événement Iron Cowboy au Canada. Je me rappellerai toujours de ce moment dans ma carrière. »

Grandes ambitions

Cette soirée de première n’en sera assurément pas une de dernière pour le fougueux athlète. Bourgeois voit grand et entend s’établir dans l’Ouest canadien l’an prochain pour gravir les échelons. À court terme, il se voit dans les finales de PBR Canada et recrue de l’année sur le circuit.

« Je veux monter échelon par échelon pour acquérir le plus d’expérience possible. Une fois parvenu au PBR, je ne voudrai pas y être et repartir. Je veux y rester et devenir champion du monde. C’est un sport d’opportunités et je n’avais pas prévu me retrouver avec le top 20 mondial à Québec, mais je me suis préparé tout l’hiver pour ça. Mon niveau de montage ne pourrait être plus haut et je suis vraiment confiant. »