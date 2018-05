DUCHESNEAU, Charles-Henri



À l'Hôpital Général de Québec, le 12 mai 2018, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé monsieur Charles-Henri Duchesneau, époux de feu madame Jacqueline Couture, fils de feu madame Florentine Savard et de feu monsieur Delphis Duchesneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Line (André Caron) et Alain (Suzanne Gauthier); ses petits-enfants: Sébastien, Mathieu, Élise, Estelle et Solange; ses sœurs: Monique et Louise; plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité 350 de l'Hôpital Général de Québec, qui lui a prodigué les soins de fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC Téléphone : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.