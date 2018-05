Bourse Jeune Entreprise : soirée de remise du 17 mai 2018

La 21e Bourse Jeune Entreprise a été remise jeudi. Sous la présidence d’honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, ce concours organisé par la Jeune Chambre de commerce de Québec salue les jeunes entreprises de la région qui se sont particulièrement démarquées dans leur secteur. Pascale a assisté à la soirée et a rencontré l’entreprise gagnante, qui a reçu une bourse de 50 000 $ en biens et services. Pour découvrir l’entreprise lauréate et voir les moments forts de la soirée, regardez Pleins feux à Québec, samedi.