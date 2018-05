GOSSELIN, Alfreda Poliquin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mai 2018, est décédée à l'âge de 91 ans et 4 mois, madame Alfreda Poliquin, épouse de feu Paul Gosselin, fille de feu Olivine Labbé et de feu Joseph Poliquin Elle demeurait à Saint-Damien, autrefois de Saint-Nérée, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (Nicole Fournier), Cécile (Henri-Louis Labonté), Marie-Claire; ses petits-enfants: Steve (Sophie Jacques), Christian (Josée Bissonnette) et Mélanie Gosselin (Serge Béchard), Caroline (Jean-Rock Fournier), Jean-François (Rachel Samson), Pierre-Yves et Vickie Labonté, Francis Gosselin et Mathieu Couture ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Irène, feu Angéline (feu Raoul Therrien), Rosanne (feu Léopold Asselin), feu Marianna (feu Roland Labrie), Léonard, feu Ghyslaine et feu Olivette (Roland Aubé). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués à notre mère. Merci spécial à madame Francine Godbout et monsieur Alain Fournier où elle a résidé pendant plusieurs années. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fabrique de Saint-Nérée 2141, rue Principale Local 124 Saint-Nérée (Québec) G0R 3V0.