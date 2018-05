Céline Dion de retour sur scène mardi

Les fans de Céline Dion peuvent respirer librement.

Loin des planches depuis quatre mois en raison de divers problèmes de santé, la chanteuse effectuera son retour sur scène mardi au Colosseum du Caesars Palace, nous confirme Kristine Lingle Griffith, directrice marketing chez AEG Live Las Vegas, le promoteur des concerts de l’artiste.

« (Céline) sera de retour pour ses spectacles qui s’étireront jusqu’au 9 juin, indique Mme Lingle Griffith. Elle traversera ensuite l’océan pour lancer sa tournée en Asie-Pacifique à Tokyo le 26 juin. »

Incertitude

Un sentiment d’incertitude régnait parmi les amateurs de Céline Dion depuis qu’elle avait annoncé, au mois de mars, qu’elle devait subir une intervention chirurgicale « minimalement invasive » en raison d’une béance tubaire, une maladie rare qui affecte l’oreille.

L’interprète de My Heart Will Go On avait été contrainte d’annuler toutes ses représentations (14 au total) prévues en mars et avril. Ces annulations étaient venues s’ajouter à celles de janvier, alors qu’elle souffrait de maux de gorge.

Des indices

Céline Dion s’est faite plutôt discrète sur son état de santé au cours des deux derniers mois. Hormis quelques messages épars sur Twitter et Facebook, la diva québécoise n’a pas donné beaucoup de signes de vie.

Quelques indices nous ont toutefois permis de déduire qu’elle prenait du mieux. La semaine dernière, de nouveaux billets de spectacles ont été relâchés en Asie, soit ceux des 3 et 4 juillet au Marina Bay Sands de Singapour.

La star a également tourné le vidéoclip d’Ashes, sa nouvelle ballade tirée du film Deadpool 2, dans lequel elle semble en grande forme, donnant notamment la réplique au superhéros joué par Ryan Reynolds de manière fort convaincante. Une semaine après sa mise en ligne, le clip avait dépassé les 20 millions de visionnements sur YouTube.

Intégrera-t-elle le morceau à son spectacle à Las Vegas ? La réponse mardi.