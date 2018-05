Collision entre 2 autobus dans le tunnel Lincoln: au moins 32 blessés

Deux autobus sont entrés en collision, ce matin, dans le tunnel Lincoln entre les États de New York et du New Jersey, aux États-Unis.

L’accident est survenu vers 10h entre deux véhicules du New Jersey Transit. Au moins 32 personnes ont été blessées, mais heureusement on ne craindrait pour la vie d’aucun d’entre eux.

La circulation est perturbée dans le secteur le temps de l’enquête.

Plus de détails à venir...