Commerce de détail: hausse des ventes au Québec et au pays

OTTAWA – Les ventes au détail ont progressé de 1,3 % au Québec en mars par rapport à février pour s’établir à 10,9 % milliards $, selon Statistique Canada. Pour l’ensemble du pays, la performance est beaucoup plus modeste, soit 0,6 % avec des ventes de 50,2 milliards $.

En variation annuelle, le Québec affiche un résultat de 6,5 %, devançant les autres provinces, a précisé l’agence fédérale. De plus, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal affiche une hausse de +2,1 % de février à mars et de 9 % sur un an.

Au pays, outre le Québec, la croissance des ventes a été soutenue par la performance enregistrée au Manitoba et en Ontario avec respectivement des hausses de 3,2 %, et 0,6 %.

Ce sont les ventes automobiles qui ont stimulé la progression au Canada pour un troisième mois consécutif, contrebalançant ainsi la chute des ventes des magasins d’alimentation et des stations-service avec respectivement -1,2 % et -1,9 %, précise-t-on.

Les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont connu des ventes en hausse de 3 %. Une performance soutenue par la vente des véhicules neufs (3,3 %).

Les ventes dans les magasins de vêtements ont affiché une augmentation de 2,5 %. C’est la première progression depuis novembre 2017 dans ce sous-secteur.

Les magasins de marchandises diverses ont connu, eux, une légère hausse de 1 % pour une cinquième fois en six mois.

Concernant les ventes du commerce électronique, elles ont augmenté de 11,1 % en un an, selon des estimations non désaisonnalisées.