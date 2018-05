David Price se charge des Orioles

David Price a lancé un match complet de neuf manches, jeudi, pour permettre aux Red Sox de Boston de vaincre les Orioles de Baltimore par la marque de 6-2, au Fenway Park.

Ce n'est qu'en neuvième que l'ancien des Blue Jays de Toronto a accordé les deux points. Il a accordé un double au receveur Andrew Susac avant de retirer les deux frappeurs suivants. Avec un compte d'une balle et deux prises, Manny Machado a privé Price d'un jeu blanc en expédiant son offrande par-dessus la clôture pour son 14e circuit de la saison.

En neuf manches, Price (4-4) a accordé cinq coups sûrs et n'a alloué aucun but sur balles en plus de retirer huit frappeurs sur des prises. Il a eu besoin que de 95 lancers pour compléter la rencontre.

Le gaucher avait obtenu l'appui de son attaque dès la première manche. J.D. Martinez a canonné sa 13e longue balle de l'année, alors que Mookie Betts était sur les sentiers.

Les favoris de la foule ont ajouté quatre points lors de la cinquième reprise, dont trois sur le circuit de Xander Bogaerts.

Seule ombre au tableau pour les Red Sox, c'est que Martinez a quitté la rencontre en septième manche se plaignant de douleurs à l'estomac. Il sera évalué sur une base quotidienne.

Kevin Gauman (3-3) a été crédité de la défaite après avoir octroyé six points en quatre manches et deux tiers.