Décès de Michel Brazeau le 10 mai dernier

Le milieu artistique a été ébranlé à la suite du décès du producteur de spectacles Michel Brazeau, le 10 mai dernier, de complications à la suite d’une crise d’épilepsie. Il était bien connu à Québec pour avoir produit de nombreux spectacles d’envergure internationale à Québec et la majorité des spectacles présentés au Colisée Pepsi. Grâce à lui, les Rolling Stones, Céline Dion et Bon Jovi, de même que Metallica, David Bowie et bien d’autres. Nos sympathies à ses proches.