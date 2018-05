5 marques de sport qui vous donneront envie de quitter Netflix pour aller bouger

À la recherche de beaux kits de sport pour vous entraîner? Si vous êtes abonnée à des influenceurs fitness sur Instagram, vous avez sans doute vu passer ces cinq marques de vêtements de sport abordables qui vous permettront de vous sentir comme une fitbabe (ou presque).

1. Rise

Une publication partagée par Alicia (@aliciamoffet) le 18 Août 2017 à 8 :54 PDT

Cette marque canadienne a été créée par des athlètes pour des athlètes. Elle propose, entre autres, des soutiens-gorge de sport à partir de 35$ et des hoodies dès 50$.

Sans oublier les fameux leggings qu'Alicia Moffet a mentionnés plusieurs fois sur Instagram et qui s’élèvent à 65$.

Une publication partagée par Rise (@rise) le 14 Févr. 2018 à 11 :19 PST

D’ailleurs, le couple fitness québécois le plus populaire, composé de Marc Fitt et Catherine Bastien, porte fièrement ces vêtements de sport, qu’il soit en voyage en Thaïlande ou en salle d’entraînement au Québec.

Une publication partagée par Rise (@rise) le 18 Avril 2018 à 9 :14 PDT

2. Stronger

Une publication partagée par CINDY COURNOYER (@cindycournoyer) le 8 Mai 2017 à 12 :25 PDT

Quant à elle, la compagnie de vêtements européenne Stronger offre des ensembles de sport plus girly. Elle nous propose une multitude de motifs colorés, fleuris, tropical, etc.

Une publication partagée par STRONGER | Escape Ordinary (@stronger) le 21 Avril 2018 à 9 :53 PDT

Les tenues fitness de la marque sont toujours composées de hauts et de bas coordonnés, mais qui peuvent être achetés séparément.

Les soutiens-gorge de sport avec maintien élevé se détaillent à 38$, les crop tops à 39$ et les leggings à 69$.

3. AOneWear

Une publication partagée par Aone-High Quality Sportswear (@aonewear) le 8 Nov. 2017 à 3 :21 PST

AOneWear est une jeune compagnie québécoise lancée par Sarah Buteau. La marque est très populaire pour ses chandails à capuchon écourtés, disponibles en plusieurs couleurs ainsi que ses pantalons à bandes latérales qui sont beaucoup plus abordables que les Adidas.

Une publication partagée par Aone-High Quality Sportswear (@aonewear) le 9 Déc. 2017 à 9 :26 PST

D’ailleurs, on a pu apercevoir ces pièces de vêtements fitness sur les comptes Instagram de notre chère Ludivine Reding, de Laurie Doucet ainsi que des influenceuses Lucie Rhéaume et Emy-Jade Greaves.

Une publication partagée par Aone-High Quality Sportswear (@aonewear) le 26 Avril 2018 à 12 :25 PDT

4. Ren Active

Une publication partagée par REN (@renactive) le 28 Août 2017 à 11 :44 PDT

Alexis Ren, suivie par des millions d'abonnés sur Instagram, détient sa propre marque de vêtements de sport qui est reconnue pour être sportive, mais sexy.

Une publication partagée par REN (@renactive) le 1 Juin 2017 à 7 :38 PDT

En effet, la collection de vêtements de Ren Active est composée de leggings accentués de tissus en filet, d’autres en faux cuir et aussi, des bodysuits révélateurs.

Chaque pièce a été créée afin de donner confiance à celle qui la porte.

5. Ardène Move

Une publication partagée par CASSIDY NEVES (@styled_by_seven) le 17 Janv. 2018 à 9 :01 PST

Finalement, la marque la plus abordable de toutes celles mentionnées est Ardène Move.

Une publication partagée par Ardene (@ardene) le 15 Janv. 2018 à 2 :32 PST

La compagnie qui se décrit comme «l’un des détaillants de mode les plus importants au Canada, avec plus de 400 boutiques au pays» considère les amoureuses du sport, avec sa gamme de vêtements abordable et colorée.

Une publication partagée par Ardene (@ardene) le 8 Janv. 2018 à 7 :02 PST

Leur collection est principalement composée de chaussures à 23$, de leggings à moins de 20$ et de shorts à 10$.

Ardène nous surprend surtout avec sa gamme de soutiens-gorge de sport qui apporte un maintien léger, moyen ou élevé pour convenir à plusieurs types de poitrine.

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!