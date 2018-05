Dernier tour de manège pour la Grande roue de Paris

Paris | Spectacle familier depuis des années pour les Parisiens et les touristes, la célèbre Grande roue de la place de la Concorde effectuera vendredi soir son dernier tour avant de quitter définitivement son emplacement au pied de l’avenue des Champs-Elysées.

«Il y aura de la musique, des danseuses brésiliennes, un embrasement de la roue vers 23h30», a annoncé à l’AFP son propriétaire Marcel Campion, qui a aussi invité pour un « pot de départ » plusieurs célébrités françaises.

«C’est un monument qui s’en va», a-t-il commenté, exprimant «déception et regret».

À partir de dimanche, le manège de 70 mètres de haut, ses 48 nacelles et ses 400 tonnes, sera rangé dans 18 semi-remorques.

L’attraction parisienne, qui attirait entre 300 000 et 400 000 visiteurs par an, était installée de manière saisonnière place de la Concorde depuis l’hiver 1993 - avec un nouveau modèle en 2009 - et avait été un des phares des festivités du passage à l’an 2000.

Elle sera démontée pendant une semaine « pour être remisée chez moi en attendant les résultats de la justice », a ajouté M. Campion.

Car le manège est au coeur d’une bataille judiciaire entre la mairie de Paris et l’exploitant, jusqu’à présent perdue par ce dernier. M. Campion attend désormais le résultat d’un ultime recours au Conseil d’État, plus haute juridiction administrative française, qui doit se prononcer avant le 8 juillet.

Le Conseil de Paris a en effet voté le 22 novembre 2017 le non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public pour l’attraction, expirant le 5 juillet 2018, contestée en justice.

Le manège s’était attiré au fil des ans de multiples critiques des élus parisiens, de la majorité comme de l’opposition. Tout en reconnaissant qu’elle était une animation populaire appréciée, ils pourfendaient tant le lieu de son installation que la personnalité controversée de son propriétaire.

Pour les uns, elle obstrue le paysage de l’axe royal, entre Carrousel du Louvre et Arc de Triomphe, pour les autres, elle prend la place des piétons ou constitue un « Luna park » au coeur de la capitale.

Depuis mercredi, la Grande roue est gratuite pour les Parisiens. Les «gens m’applaudissent et m’embrassent», a déclaré Marcel Campion. L’acteur français Alain Delon, le réalisateur Claude Lelouch et d’autres lui ont envoyé des messages de soutien, assure-t-il. Il a fait l’objet d’une proposition de vente, « pour l’instant » refusée, à Moscou.

La Ville de Paris, qui ne veut pas rompre totalement avec ce type d’attraction, réfléchit à un nouvel emplacement.