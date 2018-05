Deux millions de $ en 20 ans

44 étudiants ont été récompensés pour les efforts, leurs réussites, leur persévérance scolaire et leur engagement lors du récent Gala du mérite étudiant tenu le 9 mai dernier par le Cégep Garneau et sa Fondation.

Au total, c’est plus de 23 000 $ qui ont été remis aux étudiants grâce à la précieuse collaboration financière de la Fondation du Cégep Garneau et de ses fidèles partenaires. Depuis plus de 20 ans, la Fondation du Cégep Garneau a versé plus de 2 M$ en bourses et en subventions pour des projets visant à soutenir la réussite et le développement des talents et à préparer les étudiants à intégrer le marché du travail. La Fondation soutient également la campagne majeure de financement 2015-2020 visant la réalisation de projets mobilisateurs déployés par le Cégep Garneau.

Un Canac à Saint-Augustin-de-Desmaures

Après quatre mois de travaux, une nouvelle quincaillerie Canac a été inaugurée le 1er mai au 191, route 138 à Saint-Augustin-de-Desmaures. Devenue trop exiguë, l’ancienne succursale de la rue Charles-Albanel de l’arrondissement Sainte-Foy devait être relocalisée afin de permettre à l’entreprise d’améliorer son service, son offre de produits et ses ventes. Pour la première fois de son histoire, l’entreprise a acheté et a conservé le bâtiment d’une bannière concurrente (BMR) pour la transformer en succursale Canac. Le déménagement, les améliorations et les ajouts apportés aux infrastructures de la succursale augustinoise ont nécessité des investissements de 6,5 M$ et engendré la création de 70 nouveaux emplois directs. Sur la photo, de gauche à droite : Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert ; Jean Laberge, président de Canac ; Michèle Nadeau, directrice du nouveau magasin et Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures.

90 ans

Madeleine Frenette (photo), qui habite toujours sa maison de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire de naissance. Mme Frenette, qui est mère de 7 enfants, ne refuse jamais une invitation (spectacle, restaurant), mais sa sortie préférée demeure une petite virée au Casino. Elle aime bien jouer à des jeux sur internet et garde contact avec tous les siens via Facebook. Cette femme au grand cœur qui aime la vie, qui est très coquette et déterminée, a 20 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants.

10 ans de hockey bottine

Le 10e Tournoi amical de hockey (TAH), tournoi de hockey bottine mixte de rue, se tiendra le samedi 26 mai, dès 8 h 30, dans le stationnement extérieur de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Pour une 2e année, le TAH peut compter sur Patrice Bergeron (Bruins de Boston) et Simon Gagné (ex-LNH) à titre de coprésidents d’honneur (photo). En plus d’être un tournoi de hockey bottine unique en son genre, c’est l’événement familial par excellence ! Sur place, jeux gonflables, maquillages, service de restauration, bar, tirages, groupes musicaux, et bien plus. Les profits du TAH seront redistribués à la Fondation PAL, la Fondation Cité Joie et la Fondation Réno-Jouets. Depuis 10 ans, le TAH a remis plus de 60 000 $ à ces fondations.

Anniversaires

Sylvain Trudel (photo), écrivain québécois, 55 ans... Émile Poulin, auteur (biographie de Maxime Farago), 84 ans... Frédérick De Granpré, acteur et chanteur, 46 ans... Brent Ashton, avec les Nordiques de 1984 à 1987, 58 ans... Heinz-Harald Frentzen, ex-pilote de Formule 1, 51 ans... Yannick Noah, ex-joueur de tennis professionnel et chanteur français, 58 ans... Reggie Jackson, élu au Temple de la renommée du baseball majeur en 1993, 72 ans... Gino Brito, ex-lutteur professionnel québécois, 77 ans.

Disparus

Le 18 mai 2017. Roger Ailes (photo), 77 ans, fondateur de Fox News et qui a révolutionné les informations aux États-Unis... 2015. Halldór Ásgrímsson, premier ministre de l’Islande de 2004 à 2006)... 2014. Jerry Vale, 81 ans, célèbre crooner américain des années 1950... 2013. Steve Forrest, 87 ans, acteur américain... 2013. Antoine Guichard, 86 ans, homme d’affaires français, dirigeant du groupe Casino... 2012. Dr Georges-Albert Daigle, 89 ans, fondateur du département d’orthopédie, en 1957, à l’Hôtel-Dieu de Lévis... 2004. Serge Turgeon, 58 ans, comédien québécois... 1995. Elizabeth Montgomery, 57 ans, Ma sorcière bien-aimée... 1968. Gérald Martineau, 65 ans, ex-propriétaire des As de Québec de la Ligue Américaine de Hockey, de 1959 à 1967.