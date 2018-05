Donner un goût de modernité à une recette qui date d’au moins 2000 ans

Par exemple, le kombucha est fait à partir de thé fermenté et existe depuis toujours. Mais M. Roux y a ajouté du chaga, un champignon qui compte plusieurs vertus pour la santé et que l’on retrouve dans tous les produits à saveur de houblon, de gingembre ou d’argousier de la compagnie.

Aujourd’hui, environ 60 000 litres sont produits chaque année et se retrouvent sur les étagères des épiceries, comme Metro et IGA, ainsi que dans plusieurs magasins de produits naturels.

Le houblon et l’argousier qu’il utilise pour ses produits proviennent du Canton d’Hatley, en plus d’encourager les producteurs locaux lorsque vient le temps d’ajouter des saveurs à ses produits.

M. Roux tient également à mentionner que la fabrication de kombucha produit peu de déchets. Sa compagnie ne dépose qu’un sac à ordure à la rue par semaine. « On fait du compostage, on recycle et on trie nos déchets », a-t-il dit fièrement.