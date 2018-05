BLONDEAU, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 avril 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Michel Blondeau, époux de dame Monique Jennings. Né à St-Jean, I.O., le 6 mars 1942, il était le fils de feu dame Thérèse Boissonneault et de feu monsieur Thomas Blondeau. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Ste-Brigitte-de-Laval. Outre son épouse Monique, monsieur Blondeau laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Caroline Gamache), Kathleen (Éric Martel), Patrick; ses petits-enfants: Nicolas, Emmy, Élizabeth, Camille, Jessica; son beau-frère et ses belles-sœurs: Céline Caouette (feu Roger Blondeau), Jean-Marc Jennings (Liliane Lacroix) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Michel était également le frère de feu Yvan. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, spécialement l'équipe du 9ième étage pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (Pavillon Hôtel-Dieu), Téléphone : 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de