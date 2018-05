Élections le 7 juin: la campagne tourne au cirque en Ontario

La campagne électorale ontarienne a été marquée cette semaine par une enfilade de controverses, les trois principaux partis ayant dû défendre (ou écarter) des candidats embarrassants. Les électeurs ne se rendront aux urnes que le 7 juin, mais déjà ils découvrent d’innombrables squelettes dans les placards. Survol des récentes polémiques.

PARTI PROGRESSISTE-CONSERVATEUR:

- Le candidat dans Brampton Est, Simmer Sandhu, s’est retiré cette semaine après avoir été éclaboussé par des allégations de vol de données privées.

- Son cas s’ajoute à celui de Tanya Granic Allen, dans Mississauga Centre, qui a été écartée début mai pour avoir soutenu, dans une vidéo datant de 2014, que le mariage gai lui donnait envie de vomir.

- En début de semaine, la présidente d’association Anne Ayotte a par ailleurs été démise de ses fonctions après avoir souhaité sur Twitter l’éradication de l’islamisme.

Le chef conservateur, Doug Ford, résiste toujours aux appels à larguer deux autres candidats:

- Andrew Lawton, candidat dans London Ouest et ex-collaborateur pour le média de droite «The Rebel», a blâmé sur un problème de santé mentale une longue série de propos sexistes, homophobes et islamophobes tenus en ligne de 2009 à 2014.

- Merrilee Fullerton, candidate dans Kanata-Carleton, reste aussi à bord même si elle a relayé, sur Twitter et sur un blogue personnel, du contenu du groupe xénophobe PEGIDA et des théories du complot anti-Islam.

- De son côté, M. Ford n’a pas nécessairement montré l’exemple: le «Toronto Star» a révélé cette semaine qu’il a pris part à une activité de financement du parti en avril, alors que c’est interdit.

PARTI LIBÉRAL:

- La candidate libérale Amanda Yeung Collucci s’est excusée vendredi d’avoir partagé sur Facebook une vidéo mettant en doute l’attentat du 11 septembre 2001, qui a fait près de 3000 morts à New York. «Était-ce vraiment une attaque terroriste ou un autre complot pour couvrir la vérité?» demande-t-elle dans la publication datant de 2012 et déterrée par iPolitics. Celle qui brigue le siège de Markham-Unionville a dit avoir été mal interprétée et les libéraux l’ont défendue. Son passé web l’a aussi rattrapée sur un autre front: la compagnie de nettoyage qu’elle gérait a déjà utilisé une vidéo d’Adolf Hitler pour promouvoir ses services...

NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE:

- Dans un message Facebook critiquant les libéraux pour leur gestion des fonds publics, Glen Archer, candidat dans Kenora-Rainy River, a demandé l’emprisonnement de la première ministre Kathleen Wynne. La publication de 2015 a refait surface et son auteur a été forcé de s’excuser vendredi. Il demeure candidat.

- Le député sortant de Hamilton Est, Paul Miller, a dû se défendre en débat mercredi des dizaines de plaintes de harcèlement logées contre lui par un ex-employé de circonscription. M. Miller aurait proféré des propos racistes, sexistes et homophobes de manière routinière au bureau. Il qualifie ces allégations d’attaques personnelles.