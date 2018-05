Était-ce un adieu ? Si oui, il était beau

D’entrée, elle est apparue fragile. À 83 ans, rien de plus normal. Mais plus ça avançait, plus l’expérience de Nana Mouskouri a pris le dessus. Résultat : tout le monde a quitté le Grand Théâtre de Québec sur un nuage, vendredi soir.

Remarquez que c’était un public conquis à l’avance. Dans l’ovation qui a salué l’arrivée de la grande chanteuse grecque sur la scène, après un (trop long) préambule vidéo retraçant les grands moments de sa carrière, on entendait d’ailleurs beaucoup d’amour et l’immense respect que les Québécois vouent à ce monument de la chanson.

Ça s’est poursuivi toute la soirée. À tout bout de champ, un « On vous aime » déchirait le silence, le genre d’élan d’affection que seules les grandes voix obtiennent spontanément, sans rien demander. Comme Nana.

Tout cet amour n’a pas chassé son trac immédiatement. Dans La vie, l’amour, la mort, pièce d’ouverture, la chanteuse polyglotte a paru hésitante. « Vous m’avez troublée », a-t-elle admis candidement, une fois la chanson terminée.

Quelques minutes plus tard, elle a trébuché sur les paroles de L’amour en héritage et a dû recommencer. « À force de ne pas vouloir décevoir, je fais des fautes », a dit Nana, après avoir précisé qu’elle refuse depuis toujours d’utiliser télésouffleur et oreillettes.

La grande Nana

Puis, la nervosité s’est évanouie. Et Nana est redevenue la grande Nana Mouskouri. Bien sûr, elle n’a pas la puissance vocale d’antan, mais quel plaisir c’était de l’entendre tenir si longuement la note dans Coucouroucoucou Paloma qu’elle a déclenché des rires dans la foule et parmi ses musiciens.

De son plus récent album de reprises Forever Young, on retiendra une sublime relecture de la pièce titre, un emprunt à Bob Dylan qui appartenait corps et âme à Mme Mouskouri.

Si elle avait laissé la scène l’instant de quelques chansons à sa fille, lors de sa dernière visite chez nous, il y a quatre ans, elle n’a pris aucune pause, vendredi, enfilant tous ses classiques sans interruption, de la très belle pièce grecque Odos Oniron jusqu’à sa jolie reprise du Hallelujah, de Leonard Cohen.

La reverra-t-on sur scène à Québec ? Malgré son âge avancé, tout semble possible pour celle qui a tenté sans succès de prendre sa retraite, il y a dix ans.

Chose certaine, si c’était un adieu, c’en était un beau.