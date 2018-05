BOLDUC, Raymond



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 14 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raymond Bolduc, époux de madame Jacqueline Perreault, fils de feu madame Juliette Deschênes et de feu monsieur Hormidas Bolduc. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule dimanche 20 mai 2018, de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 21 mai 2018, de 9h à 10h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Martin (France Lévesque), Manon (Dany Simard), Caroline (Yvan Fournier), Nathalie (Bruno Poulin) et Sophie (Jean-François Fortin); ses petits-enfants: Samuel (Roxann Simard), David (Gabrielle Darveau), Mathieu (Marie-Andrée Cloutier), Jonathan (Camille Boucher), Anthony, Joanie, Vincent (Émilie Jobin), Félix, Antoine, Simone, Victor et Alice; ses deux arrière-petits-enfants: Élodie et Loïc. Il était le frère de: Luce (Irénée Proulx), Claire (feu Eddy Desrosiers), feu Lorraine (feu Georges Leclerc), Laura (Mike Burda), Denis, Denise (feu Paul Perron), Monique (Louis Hébert), Véronique (feu Maurice Daoust), Vital (feu Micheline Richard). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Perreault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.