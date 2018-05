TURGEON, Jean-Claude



À son domicile, le 10 mai 2018, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Turgeon, fils de feu monsieur Louis Turgeon et feu madame Antoinette Létourneau et époux de madame Françoise Turgeon. Il demeurait à Beaumont. La famille accueillera parents et ami(e)s à lavendredi le 18 mai 2018 de 19 h à 21 h 30 et samedi le 19 mai de 9 h à 10 h 50.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée: madame Françoise Turgeon; ses enfants: Jean (Marie-Josée Ampleman) feu François, Chantal (Daniel Chabot), Mario (Annie Thibault), Manon (Wilson Lesvesques), Martine (Jérôme Prévost), Dave (Manon Lajoie), feu David; ses petits-enfants: Anouk, Sabrina, James, Amy Turgeon, Vanessa, Francesca, Myriam, Kathleen, Philippe Turgeon Tanguay, Maxime, Bianca, Branda Turgeon, Antony Gendron, Jonathan, Cloée, Michaël Prévost, François, Coralie, Élissa, David Turgeon et ses 6 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Raymonde Turgeon (feu André Nadeau), Xavier (Laurette Turgeon), Ghislaine (feu Raymond Nadeau), Denis (Rachelle Fournier), feu Carmen ( feu Robert Nadeau), Normand (Louisette Turgeon ), feu Benjamin; ses beaux-frères et belles-sœurs: Laurette Turgeon (Xavier Turgeon), Georgette (Dominique Gonthier), feu Laurenzo (feu Lucille Bolduc), Gilles (Thérèse Morrisson), Colette (Gilles Boutin), feu Ghislaine (André Roy), Céline (Marcelle Dion), Raynald (Renée Gariépy), feu Donald (Solange Roy), neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec QC G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle paroissiale. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire