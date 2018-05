Filet de porc aux agrumes et galette de pommes Maxime

INGRÉDIENTS

2 filets mignons de porc, de 500 à 750 g

(1 lb à 1 ½ lb)

125 ml de fond de veau ou de consommé de bœuf. Vous pouvez trouver du fond de veau en supermarché, souvent dans les produits surgelés ou même au comptoir des viandes.

1 c. à thé de miel

2 grosses oranges sans pépins

1 pamplemousse rose sans pépins

2 grosses pommes de terre

100 g de mini roquette

50 ml de beurre doux

Sel, poivre

PRÉPARATION

1. Dans une poêle avec un peu d’huile, faire colorer les filets mignons de porc. Après une belle coloration, finir la cuisson au four, à feu moyen, pendant dix minutes environ. La cuisson des filets mignons de porc sera optimale si elle est légèrement rosée.

2. Pendant que les filets de porc finissent leur cuisson, éplucher les pommes de terre et les couper en très fines tranches, avec une petite mandoline ou un coupe-légumes­­­. Faire une rosace de ces fines tranches de pommes de terre enrobées de beurre fondu avec un peu de sel, sur une plaque de pâtisserie et sur un papier de cuisson. Puis cuire au four à feu moyen afin d’obtenir des petites galettes de pommes de terre croquantes sur les bords et moelleuses en leur centre. Comme sur la photo.

3. Faire les suprêmes d’agrumes et réserver.

Préparation de la sauce :

Verser dans une casserole le jus des agrumes avec une cuillère à thé de miel, faire chauffer et ajouter le fond de veau. Puis, réduire le tout doucement sur le feu afin d’obtenir un jus onctueux et parfumé. Vérifier l’assaisonnement.

Présentation :

Déposer au centre de l’assiette les filets mignons de porc coupés en médaillons. Faire autour du porc une couronne des suprêmes d’agrumes, déposer sur les médaillons de porc la galette de pommes de terre, puis verser la sauce sur les agrumes. Finir la présentation avec la petite salade de roquette sur la galette de pommes de terre.

Bon appétit !

Emmanuel