Fusillade dans une école du Texas : onde de choc dans une petite communauté

La fusillade survenue dans une école de Santa Fe au Texas a créé une onde de choc dans cette petite communauté des États-Unis.

En entrevue à «100 % Nouvelles», une résidente de Manvel a expliqué que tout le monde se connaît dans cette petite ville.

«On s’entend que Santa Fe, c’est vraiment un village, c’est très petit. Pour les gens de Montréal, je comparerais avec Marieville (Montérégie). C’est une petite ville où tout le monde se connaît. C’est sûr que c’est très inquiétant», a indiqué Julie Lesage.

Ses trois enfants, qui fréquentent trois établissements scolaires différents, se sont d’ailleurs retrouvés en confinement.

«Ce matin, mon conjoint m’a envoyé un texto me disant qu’il y avait une tuerie à l’école de Santa Fe, qui est en fait très près de chez moi. J’ai eu une conversation avec ma fille et elle s’inquiétait pour elle, mais également pour sa petite sœur qui est dans une école pas très loin», a-t-elle ajouté.

Même si des fusillades surviennent périodiquement dans des écoles aux États-Unis, la population ne s’habitue jamais à ce genre de tragédie.

«Je vois les médecins qui donnaient des points de presse et les journalistes à la télé qui pleuraient. Je n’ai jamais vu ça. C’est vraiment quelque chose qui touche beaucoup la population», a souligné la mère de famille.

La plus récente fusillade dans une école a fait au moins huit morts. Le tireur, un élève de cet établissement, a été arrêté. On ignore pour l’instant son identité et les motifs de son geste.