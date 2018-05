Gala bénéfice pour la Fondation des Voltigeurs de Québec

Le souper gala au bénéfice de la Fondation des Voltigeurs de Québec a eu lieu le samedi 12 mai. À cette occasion, plusieurs ministres du fédéral et du provincial étaient présents, de même que le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, le lieutenant-colonel Tony Poulin, le commandant des Voltigeurs de Québec et brigadier général (à la retraite), M. Marc-André Bélanger. La mission de la Fondation est de préserver le patrimoine historique des milices de Québec et des Voltigeurs de Québec en particulier et d'éduquer le grand public et le personnel militaire en les sensibilisant à leur héritage militaire depuis les débuts de la colonie. Ce gala tombe à point puisqu’il marquait également le retour des Voltigeurs au Manège militaire, 10 ans après l’incendie qui a ravagé ce bâtiment construit en 1887.

Photo courtoisie

Photo courtoisie