Jean-Marc Eustache intronisé au Temple de la renommée du voyage au Canada

MONTRÉAL – Le président et chef de la direction de Transat A.T., Jean-Marc Eustache, a été intronisé au Temple de la renommée du voyage au Canada, une distinction qui a été dévoilée jeudi soir lors du gala annuel des Reader's Choice Awards à Toronto.

Transat A.T., qui exploite les marques Air Transat et Transat, a par ailleurs remporté deux distinctions pour la qualité du service de son équipe de réservations (Best Reservations Department) et des groupes (Best Groups Department). Ces prix ont été attribués après un sondage mené auprès des lecteurs de «TravelPulse Canada».

Dans un communiqué, on souligne que «Jean-Marc Eustache a été choisi pour sa contribution exceptionnelle au développement de l'industrie du tourisme au Canada. Principal artisan de la création de Transat en 1987, il a su en faire l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada avec ses 5000 employés».