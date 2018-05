[JEU] «Qui est-ce ?» : Édition politique canadienne

Question #5

Dans une autre vie, j’ai été vendeur d’assurance. Qui suis-je?

Avant d’être élu, le chef conservateur a vendu des assurances de porte en porte pour survivre, en plus d’avoir un emploi dans un restaurant de Régina pour arrondir ses fins de mois. En 2002, il déménage en Saskatchewan pour terminer un baccalauréat en sciences sociales à la demande de sa femme Jill Ryan, originaire de l’endroit. Deux ans plus tard, âgé seulement de 25 ans, Andrew Scheer cause la surprise en gagnant les élections dans une circonscription qui appartenait depuis 32 ans au NPD.