La Honda Civic Type R fracasse un autre record

La Honda Civic Type R détenait déjà le record du tour le plus rapide autour de la légendaire piste du Nurburgring Nordschleife pour une voiture à roues motrices avant. Mais ce n’était pas suffisant.

En effet, elle vient de décrocher le record du tour le plus rapide du circuit de Nevers Magny-Cours dans la catégorie des voitures à roues motrices avant.

Conduite de mains de maître par Esteban Guerrieri, pilote dans la série Honda World Touring Car, la Type R a bouclé un tour de cette piste en 2:01.5. L’ancien record était détenu par la Civic Type R de précédente génération. Le chronomètre avait enregistré 2:06.4.

Le record absolu de la piste est détenu par Michael Schumacher. Au volant de la Ferrari F2004, il avait complété un tour en 1:15.377 en 2004.

Esteban Guerrieri et Honda Civic Type R Honda

Une Civic pas comme les autres

Animée par un moteur à quatre cylindres de 2,0 L turbocompressé, la Honda Civic Type R développe 306 chevaux-vapeur et 295 livres-pied. À titre indicatif, c’est exactement 101 chevaux-vapeur et 103 chevaux-vapeur de plus que la Civic Si.

On la reconnaît notamment par son échappement central triple, son capot en aluminium, ses roues de 20 pouces, ses jupes et son immense aileron arrière. Seule la boîte manuelle à six rapports est disponible.