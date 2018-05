Tellement qu’il fallait deux personnes pour l’opérer. Une qui poussait et une autre qui tirait. Les premiers acheteurs étaient des gens riches ou de grands jardiniers qui entretenaient des terrains de sport, notamment les clubs de golf, de cricket, de soccer et de tennis. Avant la tondeuse, tout était coupé à la faux.

Plus tard, au 20e siècle, sont arrivées les tondeuses à gaz et électriques. Depuis quelques années, il y a la tondeuse à batterie sur le marché, mais encore plus récemment, le robot tondeuse. J’ai vu travailler la Huqvarna, et ça fait rêver.