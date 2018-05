L’Allemagne, paradis du pinot!

Quand on pense à l’Allemagne viticole, la première chose qui nous vient à l’esprit, c’est évidemment le riesling. On sait moins que c’est aussi le paradis du pinot !

Il existe en fait une grande variété de pinots noirs, ou « noiriens » comme on dit dans le jargon. On peut penser aux pinots blanc, rouge, gris, meunier, noir, teinturier, etc. Puis une foule de cépages ont pu naître du croisement avec les noiriens, notamment la famille des gamays (teinturiers, rouge à jus blanc et blanc), le chardonnay, l’aligoté, le melon de Bourgogne, etc.

Les Allemands sont ainsi les premiers producteurs de pinot blanc (weissburgunder) de la planète. Ce dernier a d’ailleurs droit à la mention Grosses Gewächs (ou G.G., l’équivalent de grand cru en France), contrairement à l’Alsace voisine où c’est plutôt le pinot gris (grauburgunder) qui peut porter la mention de grand cru. L’Allemagne est aussi le troisième producteur de pinot noir (spätburgunder) en importance au monde, après la France et les États-Unis. On retrouve ces variétés de pinots surtout dans les régions de Baden et de Pfalz où les sols sont majoritairement calcaires et le climat bien adapté.

Sixième marché en importance, le Canada bénéficie d’une belle présence allemande, quoique surtout des vins à base de riesling. Les trop peu de pinots que l’on trouve au Québec s’écoulent rapidement. Or, pour y avoir séjourné une dizaine de jours récemment, j’ai été impressionné tant par la qualité que par la diversité des vins, mais surtout par les prix demandés. Je pense à des maisons comme Bernhard Hubert dont les vins pourraient faire la barbe aux meilleurs crus de Bourgogne, mais aussi à Franz Keller, Badische Weinmesse, Jülg, Sesel, Knisper, Wilhelmshof, Wehrheim, Kalmit, Kranz, et j’en passe. Bref, autant de produits auxquels devrait s’intéresser la SAQ et les agences de représentation afin d’augmenter leur présence ici.

Pinot Noir 2016

Villa Wolf, Pfalz : Vieille de plus de 250 ans, la maison Villa Wolf est entrée dans le giron d’Ernst Loosen qui l’a revitalisée. Un pinot noir tout léger et facile à boire. Des notes simples de fruits rouges et d’épices. La bouche est souple, légèrement sucrailleuse tout en étant dotée d’une bonne acidité, ce qui rend le tout frais et agréable. Servir à 14 °C avec la fondue chinoise.

13 % Allemagne | Vin rouge | 14,85 $ | 6,6 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 13087555

Pinot Noir 2016

J.Bäumer, Rheinischer (Rheinhessen) : Un pinot noir typique avec un sucre résiduel qui, sans être précisé, m’apparaît élevé, quoique bien balancé par l’acidité. Parfums bien définis de cassis et de cannelle. Léger en alcool. C’est souple et gouleyant. Un peu de réduction en ouverture qui se dissipe avec l’oxygène. Carafe 15-30 minutes. Servir à 12 °C avec le poulet rôti.

8 % Allemagne | Vin rouge | 18,60 $ | n.d. g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 12898022

Weisser Burgunder Trocken 2016

Ökonomierat Rebholz, Pfalz : Un des meilleurs domaines allemands de l’heure. Production bio et biodynamie. Un bijou de pinot blanc. Bonne intensité au nez. Floral, avec des touches de miel, de poivre blanc et d’iode. Bouche énergique, matière nourrie, acidité vive, amplitude, longueur et impression saline. Aussi en vente à la SAQ, la magnifique version G.G. (Birkweiler Mandelberg 2014 à 84,50 $). Servir à 10 °C avec des asperges blanches et sauce hollandaise.

12,5 % Allemagne | Vin blanc | 25,15 $ | 1,8 g/l

★★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 13350755

Blauer Spatburgunder Trocken 2014

Knipser, Pfalz : Un bel exemple de la grande qualité des pinots noirs allemands. Parfaitement sec (trocken), il évoque des tonalités racées de violette, de groseille, de cerise et de terre humide. La bouche est finement ciselée et montre une matière soyeuse et nourrie. Le bonheur à bon prix ! Servir à 15 °C avec les côtelettes de porc grillées.

13 % Allemagne | Vin rouge | 33 $ | 1,9 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 12550886

► Note : les frais de transport et d’hébergement pour ce voyage ont été payés par Wines of Germany.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

